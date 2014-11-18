Кіхтенко запевняє, що влада сьогодні робить все для переведення вишів з окупованої на вільні території



Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА, про це губернатор сказав сьогодні в Краматорську на зустрічі зі студентами Донбаської державної машинобудівної академії.

«Зараз ми робимо все, щоб по максимуму перевести на вільні території студентів і викладачів, а згодом студентам давати робочі місця», - сказав Кіхтенко, відповідаючи на запитання студентів академії про переведення донецьких університетів на підконтрольні українській владі території.

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Губернатор також розповів, яке безперспективне майбутнє чекає студентів, які не переведуться до вузів на вільні території.

«Ті студенти, які залишилися там, на захопленій території, повинні розуміти, що там не буде ні нормального викладання, ні дипломів», - пояснив Кіхтенко, зазначивши, що випускники з дипломом «ДНР» в майбутньому не зможуть знайти роботу.