Росія категорично відмовила "ДНР" і "ЛНР" у видачі випускникам вишів своїх дипломів (документ)

Про це повідомляє сайт 62.ua, публікуючи офіційний документ Міністерства освіти і науки РФ.

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За російськими законами, країна не видає дипломів студентам, які закінчили іноземні вищі навчальні заклади. Власних же вишів на території так званих "ЛНР" і "ДНР" Росія відкривати не збирається.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боку керівництва "ЛНР" і "ДНР" неодноразоволунали обіцянки видавати випускникам вишів дипломи російського зразка.