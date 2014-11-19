Будівлю кримськотатарського Меджлісу в Сімферополі виставлять на аукціон

Про це йдеться в позовній заяві "Держкомітету" Криму з охорони культурної спадщини до "Фонду «Крим»", повідомляють "Крим. Реалії".

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"Наш процесуальний опонент подав позовну заяву до Господарського суду. Позовні вимоги сформульовані наступним чином – вилучити у "Фонду «Крим»" це приміщення і в подальшому реалізувати його на відкритих торгах", – розповів адвокат Джеміль Темішев.

На його думку, судові розгляди щодо Фонду та його керівництва – це спроба "задавити організацію і потім закрити її".

Дата проведення засідання Господарського суду Криму, на якому розглядатиметься питання про вилучення будівлі у Фонду, стане відома до кінця тижня.