Будівлю кримськотатарського Меджлісу в Сімферополі виставлять на аукціон
Майно благодійної організації "Фонд «Крим»", зокрема будівлю в центрі Сімферополя, де також розташовувався Меджліс кримськотатарського народу, продадуть на відкритих торгах.
Про це йдеться в позовній заяві "Держкомітету" Криму з охорони культурної спадщини до "Фонду «Крим»", повідомляють "Крим. Реалії".
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"Наш процесуальний опонент подав позовну заяву до Господарського суду. Позовні вимоги сформульовані наступним чином – вилучити у "Фонду «Крим»" це приміщення і в подальшому реалізувати його на відкритих торгах", – розповів адвокат Джеміль Темішев.
На його думку, судові розгляди щодо Фонду та його керівництва – це спроба "задавити організацію і потім закрити її".
Дата проведення засідання Господарського суду Криму, на якому розглядатиметься питання про вилучення будівлі у Фонду, стане відома до кінця тижня.