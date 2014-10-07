Про це в ефірі «5 каналу» заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Як пояснив Джемілєв, у Росії були суперечки щодо того, чи намагатися розколоти кримських татар і знищувати їх, чи домовлятися з ними через Меджліс.

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"В якості посередника було обрано Татарстан, і ось президент Татарстану Рустам Мінніханов сім чи вісім разів приїздив, їхній муфтій приїздив, потім почали приїжджати муфтії з Чечні. Розмови були про те, що давайте співпрацювати, тепер ми в одній країні. Меджліс їх уважно вислухав, і хоч ми і брати, у нас своя позиція. А тепер виявилось, що Татарстан відсторонюється, бо там зрозуміли, що результатів потрібних немає, є навіть негативний результат - в Росії кажуть, що кримські татари погано впливають на казанських татар", - розповів Джемілєв.