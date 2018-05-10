Посольство США вимагає від Росії звільнити українця Карпюка

Американські дипломати наголошують, що Карпюка ув'язнили за сфабрикованими обвинуваченнями.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від Російської Федерації звільнити незаконно засудженого українця Миколу Карпюка.

Про це Посольство США повідомляє у Twitter.

"Росія затримала українського активіста Миколу Карпюка під час його візиту до Росії у 2014 році та засудила до 22 років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Росія повинна відпустити Карпюка! ", - наголосили американські дипломати.

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Довідка УНІАН. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.