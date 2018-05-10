План з деокупації Донбасу буде готовий найближчими місяцями - Аваков

Робоча група з розробки плану виділила всі виклики і загрози на тимчасово окупованих територіях.

План заходів із підготовки системи Міністерства внутрішніх справ до відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях буде підготовлений найближчими місяцями.

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Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав сьогодні під час засідання за участі голів всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС.

«Вже влітку ми повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян», - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що велику роль в реалізації плану відграватиме інформаційна складова.

«Ми повинні залучати громадськість до обговорення плану та інформувати населення на кожному його етапі», - зазначив він.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що всі повинні бути готовими до того, що треба буде прийти на звільнену територію і відразу починати роботу.

«Кожен із наших підрозділів повинен її розуміти. В нас є вже подібний досвід на таких територіях і, як показує практика, дуже часто наші фахівці вирішують не лише питання безпеки, а навіть побутові проблеми місцевого населення», - сказав Аваков.

Очільник робочої групи з розробки плану, радник міністра Іван Варченко наголосив, що робоча група виокремила всі виклики та загрози на тимчасово окупованих територіях.

«Робоча група, яка працювала над цим планом, виявила всі виклики. Зокрема, кримінального, соціально-економічного характеру, пов’язані з веденням бойових дій, інформаційні, культурні та політичні. А також напрацювали шляхи їх подолання», - сказав Варченко.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня під час зустрічі з делегацією Американської ради із зовнішньої політики (AFPC) Аваков заявив, що підрозділи МВС готуються до деокупації Донбасу.

За його словами, розглядається кілька варіантів розвитку сценарію на сході України.

«Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією з залученням миротворчих сил, а не військовою. Сили МВС - поліція та гвардія - готуються до цього варіанту», - наголосив міністр.