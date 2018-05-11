План Путіна "військової прогулянки" до Києва зараз неможливий - Луценко

Генпрокурор зазначає, що успішна Україна є смертельним для Російської імперії прикладом, тому Росія й воює з метою "знекровлення" України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголошує, що план президента Росії Володимира Путіна здійснити "військову прогулянку" до Києва зараз неможливий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на тематичній платформі "Українська прокуратура в контексті національної безпеки України" проекту "Острог FORUM-2018" у Національному університеті "Острозька академія" у Острозі (Рівненська область).

"Сьогодні українська армія у зовсім іншому стані. План Путіна військової прогулянки до Києва зараз неможливий. І це попередня перемога України і її війська, всього народу", - наголосив генпрокурор.

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Луценко також наголосив, що не треба думати, що Путін "хоче Крим або Донбас" або ж "хоче захищати так званих російськомовних".

"Не думайте, що він хоче якимось чином впливати на ситуацію в східній Україні. Завдання Путіна - не допустити успішної України. Успішна Україна є смертельним прикладом для Російської імперії. Як тільки частина Російської імперії пересвідчиться, що самостійна, незалежна в повному сенсі цього слова Україна живе краще... на цьому закінчиться і ця імперія, як і всі попередні у всі тисячоліття до того", - сказав Луценко і додав, що Росія воює на "знекровлення" України.

Крім того, він наголосив, що Донбас буде звільнено через дипломатичні, економічні та інші мирні методи.

Раніше повідомлялося, що 10 травня Порошенко за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про узгодження і координацію кроків з проведення зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, швидше за все - в Парижі.