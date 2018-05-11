Зустріч лідерів "Нормандської четвірки" може відбутися вже на початку червня – Порошенко
Зустріч лідерів країн «нормандського формату» може відбутися на початку червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором у Києві.
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«Я, наприклад, вважаю, що її (зустріч) можна і варто провести вже на початку червня», - заявив він.
«Наскільки мої надії будуть реалізовані, ми будемо знати вже 23-24 травня, коли спроби попереднього погодження будуть зроблені», - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 10 травня Порошенко за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про узгодження і координацію кроків з проведення зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, швидше за все - в Парижі. «Ми знаємо, що 18 та 23 (травня) відбудуться зустрічі з Путіним в Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, і ми чітко узгодили і скоординували ті кроки, той порядок денний, який ми маємо зробити для того, щоб найближчим часом провести засідання «норманського формату», - сказав Порошенко.