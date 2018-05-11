Зустріч лідерів "Нормандської четвірки" може відбутися вже на початку червня – Порошенко

За словами президента, спроби попереднього погодження зустрічі лідерів «нормандської четвірки» будуть зроблені наприкінці травня.

Зустріч лідерів країн «нормандського формату» може відбутися на початку червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором у Києві.

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«Я, наприклад, вважаю, що її (зустріч) можна і варто провести вже на початку червня», - заявив він.

«Наскільки мої надії будуть реалізовані, ми будемо знати вже 23-24 травня, коли спроби попереднього погодження будуть зроблені», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Порошенко за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про узгодження і координацію кроків з проведення зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, швидше за все - в Парижі. «Ми знаємо, що 18 та 23 (травня) відбудуться зустрічі з Путіним в Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, і ми чітко узгодили і скоординували ті кроки, той порядок денний, який ми маємо зробити для того, щоб найближчим часом провести засідання «норманського формату», - сказав Порошенко.