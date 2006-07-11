Тимошенко послала Морозу повітряний поцілунок

Фракція Партії регіонів закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА налаштувати блок «Наша Україна», почесним головою якого він є, до конструктивного діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Євген КУШНАРЬОВ, виступаючи в сесійній залі.

Його виступ супроводжувався звучанням мегафонів.

Є.КУШНАРЬОВ назвав цинізмом дії БЮТ і “Нашої України”. Він зауважив, що ніхто сьогодні не порушує, а ні Конституції, а ні регламенту, тому блокування роботи ВР є просто безглуздим і свідчить про глибоку неповагу до парламенту, як вищого законодавчого органу, і до всього українського народу, який обирав парламент. При цьому Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що три фракції, які сформували антикризову коаліцію, підтримало більше половини України.

Він зауважив, що коли нещодавно Партія регіонів блокувала роботу парламенту, вона намагалась перешкодити планам помаранчевої коаліції порушити регламент і Конституцію. «Зараз вони не можуть погодитись з тим, що ми відкинувши все, що нас роз’єднує, об’єднались заради об’єднання країни, заради покращання економіки та покращання життя людей. Є.КУШНАРЬОВ звернувся до «Нашої України» і БЮТ з пропозицією “одуматись”. «У вас ще є можливість об’єднатись з нами і зробити все можливе для виходу з кризи… Ми готові до об’єднання з представниками всіх політичних сил, які ставлять вище інтереси людей, ніж працевлаштування ТИМОШЕНКО і ПОРОШЕНКА». Він звернувся до Президента, зауваживши, що він свого часу говорив про необхідність якнайшвидшого формування уряду і конструктивної роботи парламенту – ми до цієї роботи готові», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Також він звернувся до Президента з проханням закликати свою політичну силу до конструктивного діалогу заради об’єднання країни.

Також в сесійній залі під супровід мегафонів виступили представник СПУ Іван БОКИЙ та лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО. У своєму виступі вони розповіли, чому їх політичні сили прийняли рішення вступити до антикризової коаліції.

Під час виступу О.МОРОЗ звернувся до Юлії ТИМОШЕНКО з проханням заспокоїти свою фракцію. На що вона послала йому повітряний поцілунок, але галас і мегафони продовжували працювати.