Мусульмани Криму не будуть мститися за підпали мечетей - муфтіят

Він не виключає, що таким чином мусульман Криму намагаються спровокувати і довести ситуацію до міжконфесійного конфлікту. Однак кримські татари не мститимуться, вважає заступник муфтія.

Про це Ісмаїлов сказав у коментарі для Крим.Реалії.

"Швидше за все, це провокаційні дії, спрямовані на розпалювання якоїсь міжнаціональної, міжконфесійної ворожнечі. Бо підпал святинь того чи іншого народу веде до ескалації негативних почуттів, спонукає до якоїсь реакції у відповідь", – вважає Ісмаїлов.

Однак, як запевнив заступник муфтія, кримськотатарський народ, який становить 90% мусульманського населення півострова, миролюбний і не вдаватиметься до таких актів вандалізму.

Читайте такожБудівлю кримськотатарського Меджлісу в Сімферополі виставлять на аукціонРаніше повідомлялося, що вночі 12 листопада невідомі особи спробували підпалити мечеть у селищі Сонячна Долина під Судаком.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав спробу підпалу мечеті "демонстративною відповіддю окупаційної влади цивілізованому світу, закликає припинити репресії і погрози щодо кримськотатарського народу".

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв виступив зі зверненням до влади і громадськості, закликавши знайти і покарати винних. У Духовному управлінні мусульман Криму зазначили, що "безкарність породжує нові злочини, чому ми є свідками".