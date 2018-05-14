Надії Савченко призначили державного захисника (відео)

Савченко вимагатиме позбавити адвокатів ліцензії, якщо вони налаштовуватимуть підзахисних проти родичів.

Народному депутату Надії Савченко призначено державного адвоката - Юлію Ткач. Про це стало відомо під час засідання Шевченківського районного суду.

Як повідомляє Главком, сьогодні в суді Савченко оголосила, що розриває співпрацю з усіма своїми адвокатами (бо не має грошей їм платити) та просить надати їй державного адвоката.

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11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай. За їхніми словами, причиною стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри, яка втручається у робочі відносини захисників і підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, Савченко вимагатиме позбавити адвокатів ліцензії, якщо вони налаштовуватимуть підзахисних проти родичів. “Мені дуже незрозуміло чути заяви адвокатів, публічні заяви, що вони розривають зі мною співпрацю через те, що некоректна поведінка моєї сестри (Віри). Я вважаю, що адвокати не мають права налаштовувати своїх підзахисних проти їхніх родичів. Якщо адвокати це роблять, то, в принципі, вони скоюють порушення адвокатської практики. І напевно, якщо таке буде повторюватися, мені доведеться писати у спілку адвокатів для того, щоб таких адвокатів позбавили ліцензії та права бути адвокатом”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, 8 березня затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці атак і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.