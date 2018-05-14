Савченко не розглядає себе як кандидата на обмін

На думку Савченко, обмін Рубана може розблокувати процес обміну ув'язненими.

Народний депутат України Надія Савченко виключає, що є пропозиції про включення її до списку на обмін заручниками, як у випадку з керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко заявила журналістам у Шевченківському райсуді Києва після рішення суду про відкладення на завтра розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою.

«Я не думаю, що можливі такі пропозиції щодо мене», - зазначила вона.

Читайте такожНадії Савченко призначили державного захисника

На думку Савченко, обмін Рубана може розблокувати процес обміну полоненими. «Я вважаю, що це є один із елементів, який дійсно на даний момент може розблокувати процес обміну. Я буду цьому дуже рада. Я думаю, що Володимир Рубан так само, не дивлячись на те, що він є українцем і хотів би жити у себе вдома з родиною», - сказала вона.

На уточнююче запитання журналістів, як вона сприйме пропозицію на обмін, Савченко відповіла: «Я думаю, що, якщо запропонують обмін, то явно не на окупованій території. Як ви думаєте, чи погоджуся я відсиджувати 22 роки в Росії, чи погоджуся я відсиджувати пожиттєво в Україні? Що там, що там — тюрма. Але Україна — це рідна земля».

Як повідомляв УНІАН, 12 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що бойовики включили до списків для обміну полоненими арештованого Рубана. Рубана, якого 8 березня затримали на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці атак та державного перевороту. За даними слідства, він разом із заарештованою Савченко планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради. Рубану суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 липня. Савченко заарештовано до 20 травня.