Ветеран "Азову" відмовився потиснути руку Порошенку на церемонії нагородження (відео)

Толмачов потиснув руку іншим учасникам церемонії, але проігнорував протягнуту руку президента.

Ветеран "Азова" Олег Толмачов відмовився потиснути руку президентові України Петру Порошенку на врученні нагород переможцям Invictus Games.

Відповідний відеозапис був опублікований на сторінці "Національного корпусу" в Facebook.

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На запису видно, що Толмачов потиснув руку іншим учасникам церемонії, але проігнорував протягнуту руку президента. Толмачов не відреагував на Порошенка, навіть коли той поплескав його по плечу.

Зазначимо, черкащанин Олег Толмачов добровільно приєднався до бійців «Азова» 24 червня 2014 року, і з того часу встиг взяти участь в таких відомих військових операціях, як штурми Мар'їнки і Іловайська. Олег був поранений під Маріуполем (вогнепальна травма великогомілкової кістки).

Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військових, які стали інвалідами, що проводяться в різних країнах з 2014 року з ініціативи британського принца Гаррі.

Українські військові вперше взяли участь в "Іграх нескорених" в 2017 році.