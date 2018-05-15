"Колорадські" стрічки та карта "Новоросії": Луценко розказав про антиукраїнські атаки київської редакції "РИА Новости" (фото)
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має докази виконання РІА «Новости Україна» добре проплачених антиукраїнських атак.
Про це він написав в Facebook. "Прокуратура АР Крим і СБУ сьогодні перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності чергової російської медіа структури. Після заборони нащадків Геббельса з Рашатудей російські державні пропагандисти відкрили в Києві "РИА новости Украина", - йдеться у повідомленні.
Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України ( які одночасно отримали громадянство РФ) в цій дезінформаційній війні.
Читайте такожСБУ проводить обшуки в київській редакції пропагандистського каналу "Russia Today"
"Дії даних осіб підпадають під ознаки статті 111 КК - державна зрада", - додав Луценко.
Раніше стало відомо, що СБУ проводить обшуки вкиївському офісі "РИА Новостей", затримано журналіста Кирила Вишинського.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.