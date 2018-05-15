"Колорадські" стрічки та карта "Новоросії": Луценко розказав про антиукраїнські атаки київської редакції "РИА Новости" (фото)

Дії підозрюваних осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України – «Державна зрада».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має докази виконання РІА «Новости Україна» добре проплачених антиукраїнських атак.

Про це він написав в Facebook. "Прокуратура АР Крим і СБУ сьогодні перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності чергової російської медіа структури. Після заборони нащадків Геббельса з Рашатудей російські державні пропагандисти відкрили в Києві "РИА новости Украина", - йдеться у повідомленні.

Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України ( які одночасно отримали громадянство РФ) в цій дезінформаційній війні.

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"Дії даних осіб підпадають під ознаки статті 111 КК - державна зрада", - додав Луценко.

Раніше стало відомо, що СБУ проводить обшуки вкиївському офісі "РИА Новостей", затримано журналіста Кирила Вишинського.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.