БПП звинуватили у блокуванні проведення виборів мера Луцька

Луцьк залишається без мера з лютого 2017 року, коли пішов з життя міський голова Микола Романюк. З тих пір луцька громада неодноразово закликала парламент призначити позачергові вибори мера.

Фракція «Блок Петра Порошенка» свідомо блокує призначення виборів міського голови Луцька у Верховній Раді. Про це заявив голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«У фракції БПП вважають, що Луцьк має належати їм, що вони мають право претендувати на першість у цьому місті. Такі питання повинні вирішувати вибори. Будь ласка, йдіть на вибори, висувайте свого кандидата – і нехай у конкуренції перемагає найсильніший», – зауважив нардеп.

Укропівець зазначив, що місто залишається без очільника з лютого 2017 року, коли пішов з життя мер Микола Романюк. Відтоді луцька громада неодноразово закликала парламент призначити позачергові вибори міського голови. Відповідна постанова кілька разів потрапляла до порядку денного Верховної Ради, однак її відкладали через нібито відсутність єдності усіх фракцій.

«Насправді є тільки одна конфліктна сторона – це фракція БПП, яка не пускає питання на голосування і провалює його. Громада не може бути заручником інтересів, симпатій чи антипатій окремих політичних гравців», – підкреслив Тарас Батенко.

За словами парламентаря, наразі Луцьком керує виконувач обов’язків міського голови. Утім, префікс «в. о.» не дозволяє чиновнику повною мірою брати відповідальність за стан справ у місті. Небажання влади призначати вибори тримає багатотисячну громаду у «підвішеному» стані.

«У Луцьку має бути легітимний міський голова, який візьме на себе відповідальність за стан справ у місті після законних виборів», – наголосив нардеп.

На поточному пленарному тижні Верховна Рада має призначити близько півсотні місцевих виборів. Народні депутати від УКРОПу вимагають включити до переліку запланованих питань постанову про призначення виборів у Луцьку.