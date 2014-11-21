Кіхтенко: для Донбасу річниця Майдану - день пам'яті та усвідомлення

У зверненні Олександра Кіхтенка кажуть, що рік, який минув з моменту початку революції Гідності, став украй складним.

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"Лютневі трагічні події у центрі Києва, забрали життя сотні патріотів. Нахабна анексія Криму російськими військами. Війна на Донбасі. Таку високу ціну змушений платити український народ за свою свободу, за те, що зберіг свою гідність, не бажаючи бачити в управлінні державою брехунів і бандитів, прагнучи побудувати правову європейську державу", - сказано у зверненні голови ОДА до мешканців області.

Він зазначив, що в цьому році День Гідності і Свободи відзначається вперше, але поки його складно назвати святом. "Для Донбасу, і для всієї України зараз це радше день пам'яті та усвідомлення того, що сталося", - зазначив Олександр Кіхтенко.

"У річницю початку революції Гідності я звертаюся до жителів Донбасу - як вільної його частини, так і окупованої бандитами. Ви всі - український народ. Без поділу на своїх і чужих", - наголосив голова ОДА.