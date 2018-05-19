Порошенко назвав три свої ключові досягнення на посаді президента

За словами президента, головними досягненнями за останні чотири роки є посилення української армії, підписання Угоди про асоціацію з ЄС та безвізовий режим з понад 100 країнами.

Президент Петро Порошенко назвав три свої ключові досягнення на посаді глави держави.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час офіційного представлення нового голови Хмельницької ОДА Вадима Лозового.

За словами Порошенка, головними досягненнями за останні чотири роки є посилення української армії, підписання Угоди про асоціацію з ЄС та безвізовий режим з понад 100 країнами.

“Щойно повернувся з фронту, і хочу сказати, що українські воїни не лише одягнуті, нагодовані та взуті, мають відповідне медичне і фінансове забезпечення, - це оплот української незалежності і суверенітету”, - наголосив Порошенко.

Також він додав, що нині Україна витрачає 6% ВВП на власну обороноздатність, в той час коли інші країни - лише по 1% ВВП.

“Я тільки можу уявити, якби ці 100 млрд грн зараз спрямувати не на фінансування армії, а на розвиток України. Які б тоді були темпи зростання і покращення життя людей”, - сказав глава держави.

Глава держави також зауважив, що за останні чотири роки в країні запущено 144 реформи.