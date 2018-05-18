За словами президента, це абсолютно геополітичний проект Кремля, який не має нічого спільного з економічними та діловими інтересами, і має на меті, перш за все, знищення єдності Європи, а згодом її підкорення.

Президент України Петро Порошенко назвав "Північний потік - 2" трагічною історичною помилкою та інвестицією в розпад Європи.

Про це йдеться у статті президента України "Північний потік-2" годує монстра", опублікованій в газеті Frankfurter allgemeine Zeitung.

"Безвідмовний спосіб примирення тигра - це дозволити себе зжерти". Ці слова належать Конраду Аденауеру, чудовому візіонеру і батькові-засновнику нинішньої Німеччини. Протягом багатьох років вони виступали попередженням проти помилок, яких слід уникати за будь-яку ціну. Помилок історичного масштабу з немислимими наслідками", -наголосив президент.

За його словами, однією з таких трагічних історичних помилок на сьогоднішній день - це "Північний потік-2". "Абсолютно геополітичний проект Кремля, який не має нічого спільного з економічними та діловими інтересами, і має на меті, перш за все, знищення єдності Європи, а згодом, її підкорення. Це завжди було ідеологією російської енергетичної політики. Сьогодні немає підстав вважати інакше - поки російська агресія проти України та Заходу не буде фактично зупинена, а Кремль не почне поважати міжнародний закон та порядок", - зауважив президент.

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Порошенко відзначив, що кожен день жорстоких обстрілів на Донбасі та порушення прав людини в окупованому Криму підтверджує, що цього, на жаль, ще не відбувається.

На переконання президента України, за нинішніх обставин будь-який пан'європейський проект із Кремлем із масштабом та амбіціями “Північного потоку-2” буде умиротворенням агресора, а не проявом сили. "Як тільки “Північний потік-2” буде наповнений російським газом, що протікає за межами Східної Європи та України, Кремль не буде утримуватись від ще більш жорстокого наступу на наші спільні цінності. Навіть гірше, це дасть Росії перевагу", - додав він.

Порошенко вважає, що "яскраві дивіденди", засновані на порожніх обіцянках Кремля, не є належними радниками для ведення справ з Росією.

"Не майте ніяких ілюзій, Росія буде зображати будівництво “Північного потоку-2” як запрошення повернутися до ведення справ ніби нічого не відбулось - довгоочікуваного фактору, який повністю змінить ситуацію для Кремля", - зауважив він.

У той же час, за словами президента України, багато хто в Європі та за її межами будуть оспорювати таке запрошення і розглядатимуть проект як поганий крок, який «годує звіра». «Не вірте в те, що "Газпром" має намір дотримуватися угод. Його надійність вже значно скомпрометована. І останній приклад - невизнання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу на користь України. Важко бути надійним партнером, коли ви покликані бути енергетичним важелем Кремля в його геополітичних іграх», - додав Порошенко.

Таким чином, за словами президента України, «інвестиції в "Північний потік 2" - це інвестиції в розпад Європи. Чи дійсно Європа так потребує ще один газопровід з Росією? Приймаючи рішення щодо цього проекту, Європа має вибір: виступати на користь того, хто хоче бути єдиним з Європою або ... побудувати непотрібний трубопровід, який з'єднує Європу з тими, хто відкрито зневажає Європу. Цікаво, що б зробив Аденауер?», - запитує Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

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Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас у Москві заявив, що федеральний уряд Німеччини підтримує реалізацію газопроводу «Північний потік - 2» в обхід України.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії.

17 травня керівник групи підтримки України Генерального директорату у справах сусідства і переговорів з питань розширення ЄС Петер Вагнер сказав у Києві, що Єврокомісія намагається забезпечити збереження довгострокових інтересів України щодо транзиту газу у разі будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».