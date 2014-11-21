Опубліковано текст парафованої сьогодні коаліційної угоди

На сайті Об'єднання "Самопоміч" з'явився текст парафованої сьогодні керівниками п'яти партій Коаліційної угоди.

Документ передбачає скасування депутатської недоторканності, скасування рішення про позаблоковий статус України, проведення судової та бюджетної реформ. Як повдомлялося, Лідери “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко, “Батьківщини” Юлія Тимошенко, “Народного фронту” Арсеній Яценюк, “Радикальної партії Олега Ляшка” Олег Ляшко та Оксана Сироїд від Об’єднання “Самопоміч” урочисто парафували текст коаліційної угоди.

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