Поблизу Донецького аеропорту троє українських військових підірвались на фугасі, один боєць загинув. Загалом протягом дня ще 8 українських силовиків були поранені.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Терористи намагаються локалізувати підступи до Донецького аеропорту, встановлюючи фугасні пастки. Наші воїни, у свою чергу, зачищають територію від вибухонебезпечних предметів. На жаль, сьогодні при спробі зачистки території поблизу Донецького аеропорту підірвались на фугасі троє військовослужбовців. Один з них загинув», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСитуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики під час обстрілів прикриваються населенням

«Загалом втрати сил АТО за день склали 8 осіб: один загиблий та восьмеро отримали поранення різного ступеня важкості. Поранених госпіталізовано», - зазначає штаб АТО.

«Противник не полишає спроб спровокувати українські війська на відкриття масованого вогню. Сьогодні бойові розрахунки нарізної та реактивної артилерії нанесли 24 вогневих удари по розвіданих позиціях ворога. Усі вогневі завдання виконувались виключно у випадках, коли це не наражало на небезпеку мирне населення», - зазначає прес-центр АТО.