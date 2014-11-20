Донецький аеропорт: волонтери придбали приціл для "Олі" і збирають гроші на "Вікусю"

Про це повідомляє координатор групи "Повернися живим" Віталій Дейнега в Facebook.

"Як ви пам'ятаєте - в аеропорту зараз 2 гвинтівки 338 калібру, марки H-S Precision. Ми їх лагідно назвали «Оля» та «Вікуся». Так от - тепер «Оля» зможе працювати цілодобово і влучати з першого ж пострілу", - пише він (гвинтівці був потрібний приціл для можливості "працювати" по ночах - ред.).

За словами Віталія, спочатку волонтери планували доставити приціл контрабандою з США. Однак потім український виробник Archer вийшов на них і запропонував знижку в 8000$ з 22 тисяч. Ще пізніше з'явилася людина, що виявила бажання сплатити за покупку прицілу. У підсумку він купив приціл зі знижкою в Archer і тепер у кіборгів є "цілодобова" гвинтівка.

Читайте такожПорошенко: Волонтери підняли ефективність Міноборони і допомогли посилити військо"Крім того, нам принесли і переслали не менше 4000 доларів, на цей же приціл. Так, що ми шукаємо ще 10, щоб купити другий і поставити на другу гвинтівку («Вікусю»). В Archer нам пообіцяли, що ще один такий прилад продадуть за цією фантастичною ціною. Лише нам і тільки для "Кіборгів", - пише Дейнега.

"Коротко про приціл: це найкращий прилад з того, що зараз можна купити або привезти контрабасом, в ньому є вбудований балістичний калькулятор, він дуже «розумний» і від цього простий. Відклацай дистанцію і стріляй, все робить сам крім кави", - додав він.