В АТО підсилять протидиверсійні заходи

Про це у ході брифінгу заявив речник ІАЦ РНБО Андрій Лисенко.

"Терористи продовжують ігнорувати принципи гуманітарного права та міжнародних конвенцій у сфері використання певних типів боєприпасів, озброєння та військової техніки, і продовжують розміщати протипіхотні міни на територіях поруч з населеними пунктами. З 4 загиблих військовослужбовців двоє підірвалися на міні біля м. Щастя", - зазначив Лисенко.

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За його словами, загалом втрати від підривів на вибухових пристроях різних типів співставні з втратами від обстрілів, передає Українська правда.

"Тому за наказом командування сил АТО суттєво підсилено протидиверсійні заходи", - додав речник РНБО.

Протягом доби піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили 60 одиниць боєприпасів, з них артилерійських снарядів – 34, інших вибухонебезпечних предметів – 26. Обстежено близько 1540 га територій, виявлено та вилучено понад 28 тис. одиниць боєприпасів.

Також він закликав мешканців окупованих територій бути пильними, оскільки в населених пунктах постійно спалахують сутички між різними бандами бойовиків.

"Ці сутички супроводжуються перестрілками, внаслідок яких вже неодноразово були жертви серед місцевого населення", - додав Лисенко.