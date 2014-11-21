В РНБО попереджають про загрозу диверсій і терактів

Про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Є інформація про можливості загроз диверсійної діяльності, ми закликаємо людей бути пильними, щоб не повторювалися спроби підриву і загибелі наших людей", - зазначив він.

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"Тому і правоохоронці та інші силові відомства працюють з місцевим населенням і оперативною інформацією, яка надається на гарячі лінії, для того, щоб заблокувати і не дати можливості супротивникам України зробити свою чорну справу", - додав Андрій Лисенко.