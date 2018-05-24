Україна застосувала санкції щодо міністра оборони РФ Шойгу та ряду бойовиків

Санкції щодо російських політиків та діячів культури введено безстроково, а щодо бойовиків - на три роки.

Україна застосувала обмежувальні заходи (санкції) стосовно ряду фізичних осіб через агресію Російської федерації, в тому числі щодо чинних політиків, діячів культури та бойовиків так званих ДНР та ЛНР.

Про це йдеться в додатку до оприлюдненого рішення РНБО від 2 травня «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», в якому міститься перелік фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Серед інших, санкції безстроково застосовано стосовно глави Чеченської Республіки в складі Російської Федерації Рамзана Кадирова; міністра оборони РФ Сергія Шойгу; директора Служби зовнішньої розвідки РФ, постійного члена Ради безпеки РФ Сергія Наришкіна; депутата Державної думи РФ сьомого скликання від ЛДПР Володимира Жириновського; голови Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко; секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева; заступника голови уряду РФ Дмитра Рогозіна; командувача Повітрянодесантних військ ЗС РФ Андрія Сердюкова; російського співака Йосипа Кобзона.

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Терміном на три роки санкції застосовано стосовно колишнього ватажка терористів Ігоря Безлера та колишнього «міністра оборони» так званої ДНР Ігоря Гіркіна, колишнього ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького, ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка, «голови народної ради «ДНР» Дениса Пушиліна, колишнього «прем’єр-міністра» незаконного збройного формування «ДНР» Олександра Бородая. Також санкції застосовано щодо розшукуваного Україною екс-депутата Верховної Ради України від «Партії регіонів» Олега Царьова.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України від 2 травня упровадила санкції стосовно юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України. Санкції упроваджуються з ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково стосовно фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації в Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо. Крім того, санкції упроваджені і стосовно осіб, які причетні до інформаційної та кіберагрессіі проти України, до протиправних дій проти громадян України, яких незаконно утримують в Росії, стосовно депутатів Державної Думи і членів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ тощо. Для введення в дію рішення РНБО 18 травня президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.