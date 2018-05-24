Оприлюднено оновлений санкційний список України проти Росії

Перелік фізичних осіб міститься в додатку 1, юридичних - в додатку 2.

Оприлюднено перелік фізичних та юридичних осіб, до яких застосовано санкції Ради національної безпеки і оборони через агресію Російської Федерації проти України.

Про це йдеться в додатках до оприлюдненого рішення РНБО від 2 травня «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», де міститься перелік фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються санкції.

Відповідні додатки з переліком та видами обмежувальних заходів опубліковані на офіційному сайті президента України (фізособи) та Ради національної безпеки і оборони України (юрособи).

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Як повідомляв УНІАН, РНБО від 2 травня упровадила санкції стосовно юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Санкції упроваджуються з ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково стосовно фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації в Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо.

Крім того, санкції упроваджені і стосовно осіб, які причетні до інформаційної та кіберагрессіі проти України, до протиправних дій проти громадян України, яких незаконно утримують в Росії, стосовно депутатів Державної Думи і членів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ тощо. Для введення в дію рішення РНБО 18 травня президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.