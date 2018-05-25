Конгрес США схвалив виділення Україні $ 250 мільйонів на озброєння у наступному році

Сума коштів, яку пропонується виділити, на $100 млн більша, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році.

Палата представників Конгресу США у четвер, 24 травня, схвалила виділення в 2019 році $ 250 млн на надання військової допомоги Україні, включаючи постачання "оборонних озброєнь".

Відповідну статтю включили до прийнятого законопроекту про фінансування та політику американського Міністерства оборони на наступний рік, пише ZN.UA.

Зокрема, згідно з пояснювальними матеріалами, проект пропонує "профінансувати запит президента" (Дональда Трампа - ред.) по Україні, включаючи $ 250 млн на "летальні оборонні засоби".

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Аналогічна стаття витрат вже протягом кількох останніх років закладається до закону про фінансування та напрямки політики Міноборони США, так, у 2018 році на надання Україні військової допомоги, включаючи озброєння, було виділено $ 200 млн.

Нагадаємо, 22 травня на одному з військових полігонів України провели випробування американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin). На полігоні були продемонстровані контрольні запуски по наземним цілям, які виконали українські військовослужбовці. Всі цілі були успішно вражені.