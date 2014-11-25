«Батьківщина » претендує на три комітети у новій Раді

Про це повідомляє INSIDER.

"Крупні фракції розберуть комітети, а які вже нам залишаться – ті й будемо. Але в нас є професіонали, які чудово працювали у попередніх скликаннях", - сказав Кириленко.

За словами Кириленка, Олександра Кужель, Андрій Кожем'якін та Григорій Немиря могли б стати головами комітетів Ради з питань підприємництва, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та євроінтеграції.

"В нас є три голови комітетів, які прекрасно працювали у попередніх скликаннях, ми були б не проти, щоб продовжити професійну діяльність саме у цих сферах", - сказав він.

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Кириленко також повідомив, що до "Батьківщини" не надходили пропозиції обійняти певні посади у новому уряді. "Ні. Не надходило. Я думаю, що поки два найкрупніші гравці між собою розбираються, там буде черга на посади", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи готова "Батьківщина" надати своїх кандидатів в уряд, Кириленко заявив, що "треба ж подивитися, що буде запропоновано. Попередньо ми сказали, ми не будемо претендувати. Ми готові в команду підставити плече на будь яку сферу".

Також він розповів, що "Батьківщина" готова надати свої кандидатів на посади губернаторів.