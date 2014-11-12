У "Батьківщині" не виключають своєї участі в уряді
03:20, 12 листопада 2014Політика
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"Батьківщина" має намір домовлятися з іншими політичними силами в парламенті.
У "Батьківщині" не виключають своєї участі в уряді /112.ua
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив кандидат у народні депутати від "Батьківщини" Ігор Луценко.
За словами політика, всі пропозиції, що надійшли від коаліції будуть розглядатися його політсилою.
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"Ми у жодному разі не будемо відмовлятися від відповідальності. Якщо ті політичні сили, які набрали найкращі результати, вважають, що ми можемо працювати також в уряді, ці питання обов'язково будуть розглядатися", — зазначив Луценко.
"Ми не виключаємо своєї участі в уряді", — резюмував він.
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