У бойовиків проблеми з ремонтом техніки, з Росії не встигають підвозити запчастини – ІС

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, відзначаються проблеми з організацією відновлювального ремонту пошкодженого бойової техніки бойовиків, на регламентні роботи витрачається надто багато часу через проблеми з регулярним підвозом і постачання запасними частинами та необхідним обладнанням на окремих операційних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики змінили тактику ведення бойових дій – військовий експертЗа даними Тимчука, зафіксовано як мінімум 5 пунктів збору, вибракування і ремонту пошкоджених одиниць озброєння і військової техніки. При цьому, власне кінцеве вибракування здійснюється переважно російськими фахівцями.

У зв'язку з цим за вказівкою російського командування командними структурами «ДНР» і «ЛНР» видано суворі накази щодо необхідності «дбайливо використовувати важке озброєння і техніку» в бою.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу артилерія сил АТО, у відповідь на обстріли збоку бойовиків, завдала понад 80 вогневих ударів по їхніх позиціях.