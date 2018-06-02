Порошенко обговорив з Помпео антиросійські санкції і скоординував позицію щодо справи рейсу MH17

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео.

Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з державним секретарем США Майком Помпео заявив про важливість продовження тиску на Росію для визволення всіх українських заручників. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента України.

Порошенко подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin, також співрозмовники обговорили зміцнення співробітництва в галузі безпеки і оборони.

Сторони говорили про ймовірні ризики в разі реалізації проекту "Північний потік – 2" і скоординували позиції в контексті оголошення висновків Спеціальної слідчої комісії, яка розслідує катастрофу рейсу МН17 в небі над Донбасом в 2014 році.

Мова йшла про важливість продовження санкційної політики щодо Росії.

"Глава держави поінформував про хід реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, в тому числі про процес формування ефективної антикорупційної інфраструктури", – зазначили в Адміністрації Президента.

Український президент запросив Помпео відвідати Україну з візитом.

26 квітня Сенат США затвердив Помпео на посаді держсекретаря.

У травні він заявив, що США повинні продовжувати чинити тиск, щоб згорнути "Північний потік – 2".