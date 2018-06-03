Провідні німецькі політики не збираються їхати на ЧС-2018 в РФ

04:31, 03 червня 2018
Політика
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Чемпіонат стартує 14 червня / фото instagram.com/adidasfootball/

Про це в неділю, 3 червня, повідомляє тижневик Bild am Sonntag, передає DW.com.

Так, голова бундестагу Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) відповів на відповідне питання видання негативно. Поки немає планів на поїздку в Росію під час ЧС-2018 також у президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), міністра закордонних справ країни Хайко Маса (Heiko Maas) і віце-канцлера, міністра фінансів Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), повідомили газеті офіційні представники.

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Поки невідомо, чи приїде в РФ канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel). Її представник заявила Bild am Sonntag, що про плани поїздок глави німецького уряду, як правило, повідомляється за тиждень до їх здійснення: "Це стосується і даного випадку". У той же час Хорст Зєєхофер (Horst Seehofer), міністр внутрішніх справ Німеччини, який традиційно відповідає і за спорт, розповів Bild am Sonntag про намір подивитися наживо один з матчів німецької збірної, "якщо дозволить робочий графік".

Одночасно видання опублікувало результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Emnid. Згідно з цим дослідженням, 62 відсотки респондентів виступили за те, щоб провідні німецькі політики відвідали ЧС-2018 в Росії. 30 відсотків німців висловилися проти.

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Теги: #Росія#ЧС-2018