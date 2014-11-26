СБУ не дала російським спецслужбам викрасти український військовий літак

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська. За її словами, для організації чергової пропагандистської кампанії російські спецслужби планували залучити в цей злочин за винагороду в $300 тис. і надання житла, громадянства РФ та гарантування подальшої служби військовослужбовця повітряних сил збройних сил України. Для виконання задуму представники російських спецслужб задіяли законспіровану діючу агентурну мережу ГРУ Генштабу ЗС РФ на чолі з агентом російської військової розвідки, уродженцем і жителем Миколаєва

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Як зазначила Олена Гітлянська, цей чоловік у липні був завербований в Севастополі спецслужбами Росії. Першим його завданням від російського куратора був підбір групи спільників з числа місцевих жителів. Після успішного проходження перевірки чоловік мав телефонний зв'язок із офіцером ГРУ, з яким пізніше зустрівся в Бєлгороді. Під час зустрічі чоловікові було дано завдання організувати демонстративне викрадення літака з аеродрому Кульбакіно на територію Росії. Завдання передбачало, що група встановить контакт з військовослужбовцями повітряних сил ЗСУ з аеродрому в Миколаєві.

За окрему винагороду вербувальники пропонували українським військовим збирати і передавати їх секретні дані про бойове застосування підрозділів ЗС України.

24 листопада громадянин, завербований російськими спецслужбами, був затриманий при отриманні таємних документів у сфері оборони. Крім того, у нього вилучено бойову гранату, карти міського аеродрому, особисті записи про військові об'єкти в Миколаєві.

Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею про державну зраду.