У Криму почали відключати електроенергію

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії. Згідно з повідомленням, в даний час з 4-х високовольтних ліній, по яких електроенергія надходить в Крим з території України, працює тільки одна пропускною потужністю 330 кВт.

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Три лінії загальною пропускною потужністю 880 кВ відключені за рішенням української державної компанії "Укренерго".

Одна з ЛЕП була відключена 17 листопада через ремонт. Ще дві високовольтні лінії "Укренерго" відключила сьогодні.

У повідомленні уточнюється, що наказ про обмеження рівня навантаження на 50 МВт надійшов від "Крименерго" 11.42.

На момент введення ліміту абоненти ДТЕК у Криму споживали близько 770 МВт.