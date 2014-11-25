Жителі Керчі незадоволені польотами військових вертольотів над школами та будинками

Як повідомляє кореспондент сайту Крим.Реалії, у вівторок 25 листопада черговий військовий вертоліт пролетів над п'ятиповерхівками одного зі спальних мікрорайонів, а також над будівлею школи.

Як повідомив відставний військовий Микола Петрович, раніше польоти над житловими будинками були заборонені.

«За часів СРСР існувала «Настанова з виконання польотів», якою заборонялося літати над житловою зоною і перевищувати звуковий бар'єр», - розповів він.

Читайте такожПутін зізнався, що Росія формує в окупованому Криму угруповання військ"Після російської анексії Криму польоти військової техніки над житловою зоною на півострові стали ледь не звичним явищем. Тим не менш, в Керчі це викликає невдоволення городян. Зокрема, багатьох батьків лякає, коли військовий вертоліт пролітає над дитячими майданчиками, школами і дитсадками", - повідомляє кореспондент.

На початку цього року в Росії суд заборонив польоти військової техніки над Читою. За повідомленням місцевих ЗМІ, суд прийняв сторону Читинського військового прокурора гарнізону, який вважав, що польоти гвинтокрилих машин над житловою зоною Чити порушують права мешканців на проживання у сприятливому навколишньому середовищу й не відповідають вимогам санітарних правил.

В кінці лютого-на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.