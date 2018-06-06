УКРОП закликав парламент створити Антикорупційний суд з незалежним відбором суддів

У політсилі зазначили, що незалежний механізм відбору суддів Антикорупційного суду має бути забезпечений на вимогу і міжнародних партнерів, і українських громадян.

В «Українському об’єднанні патріотів – УКРОП» закликали Верховну Раду створити Антикорупційний суд з незалежним від влади механізмом відбору суддів. Про це йдеться в офіційній заяві політичної сили.

«Ми закликаємо народних депутатів завтра, у день голосування (за проект закону № 7440 «Про Вищий антикорупційний суд». – Ред.), не йти на поводі корумпованого президента Порошенка та його оточення, а дати країні шанс подолати корупцію, повністю підтримавши редакцію Венеціанської комісії», – підкреслили в «Українському об’єднанні патріотів».

У політсилі зазначили, що незалежний механізм відбору суддів Антикорупційного суду має бути забезпечений на вимогу і міжнародних партнерів, і українських громадян.

Як відомо, у четвер, 7 червня, Верховна Рада може проголосувати за законопроект про створення Антикорупційного суду.