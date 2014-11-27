На засідання ВР прибули прем'єр-міністр та Президент

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов оголосив, що крім них також у сесійній залі присутні зокрема екс-президенти України, екс-депутати, голова та судді Конституційного Суду, генеральний прокурор, голова Нацбанку та ЦВК.

Крім того, до сесійної зали прибув мер Києва Віталій Кличко, представники церков та дипломатичного корпусу.

Усі присутні разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих цивільних та військовослужбовців.