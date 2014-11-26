БПП в новій Раді буде сидіти з правого боку зали, а «Самопоміч» посадили на колишні місця КПУ
Підготовча депутатська група затвердила схему розміщення народних депутатів у сесійній залі Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам кандидат в народні депутати по мажоритарному окрузі Юрій Дерев'янко.
За його словами, депутати від партії “Блок Петра Порошенка” розміщуватимуться з правого боку сесійної зали (вид із президії ВР, ті ряди, де раніше розташовувалися фракції “УДАР” та “Свобода” - УНІАН) і частково посеред зали.
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Фракція “Самопоміч” розміщуватиметься з лівого боку, тобто в тій частині, де раніше розташовувалася фракція КПУ.
У центрально-лівій частині зали розміщуватиметься фракція “Батьківщина”, за нею - фракція Радикальної партії, а далі члени «Опозиційного блоку» і позафракційні народні депутати.