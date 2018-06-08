Канада збільшить розмір допомоги Україні

Міністр національної оборони Канади також відзначив прогрес ук реформуванні українського оборонного відомства.

Міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що його країна збільшить розмір допомоги Україні.

Як повідомляє прес-служба українського оборонного відомства, відповідну заяву він зробив під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Я відзначаю прогрес у реформуванні оборонного відомства України, я задоволений, як триває процес тренінгів українських військовослужбовців, які здійснюють канадські інструктори. Впевнений, нам необхідно продовжувати та розширювати можливості співпраці, йти далі та вдосконалювати спроможності Збройних сил України", – заявив Сейджжан.

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У свою чергу Полторак висловив вдячність та дав позитивну оцінку усім спільним проектам, які відбувалися за участю двох сторін.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс наголосив, що потрібно продовжувати надавати допомогу Україні.