Голова Пентагону: потрібно продовжувати допомагати Україні

У США зацікавлені допомогти Україні у проведенні широкомасштабної оборонної реформи.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс наголошує, що потрібно продовжувати надавати допомогу Україні.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, про це Меттіс сказав під час свого виступу на зустрічі міністра оборони України з міністрами оборони Великої Британії, Канади, Литви, Польщі та США у Брюсселі.

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Зокрема, Меттіс підкреслив "той величезний внесок, який, ціною життя своїх синів, робить народ України, щоб відстояти територіальну цілісність та незалежність країни".

"Успішне проведення оборонної реформи в Україні прямо пов’язано з нашою спільною безпекою - безпекою США, безпекою країн НАТО", - наголосив глава оборонного відомства США.

Окрім цього, під час зустрічі було наголошено, що нещодавно було прийнято рішення щодо чергового траншу допомоги з боку США для потреб Збройних сил України. Зазначається, що ця допомога дозволить наростити динаміку та зміст широкомасштабної реформи, яка відбувається в оборонному відомстві України.

"РФ порушує міжнародні норми та права. Ми вважаємо за потрібне продовжувати зустрічі на вищому рівні та допомагати Україні", - підсумував Меттіс.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко та міністр оборони США Джеймс Меттіс обговорили подальші кроки зміцнення обороноздатності України.