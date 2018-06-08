Парубій розказав про повноваження Громадської ради, через які виникло більшість суперечок (відео)

Парубій наголосив, що ключовим рішення було те, яким буде вплив Громадської ради міжнародних експертів.

Найбільше суперечок з майже 2000 поправок в закон про Антикорупційний суд виникло через повноважень Громадської ради.

Про це в ток-шоу "Право на владу" розповів спікер ВР Андрій Парубій.

"Закон про Антикорупційний суд ми розглядали два тижні. Ключовою була правка про повноваження Громадської ради міжнародних експертів. Нагадаю, у законі передбачено створення такої Громадської ради, куди своїх експертів пропонують усі міжнародні організації, з якими Україна має угоди. Наприклад, ЄС, Європейська рада, ОБСЄ, можливо, і Світовий банк - вони подають своїх кандидатів (не більше 12) і з них Кваліфікаційна комісія суддів обирає 6. І дуже важливо, щоб їхня роль була значимою, бо довіра до них і в суспільстві, і в міжнародному співтоваристві буде дуже високою", - зазначив Парубій.

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"Ключовим рішення було те, яким буде вплив Громадської ради. Дискусія полягала в тому, що їхнє (членів Громадської ради - ред.) рішення має бути вирішальним. Отже, суть у тому, що кожен кандидат Антикорупційного суду проходить через Громадську раду міжнародних експертів, після її рішення кандидат проходить розгляд у Кваліфікаційній комісії суддів. Але якщо хоча б 3 члени Громадської ради мають певні застереження чи сумніви щодо того чи іншого кандидата, то його відправляють на вищу панель для розгляду остаточного рішення. Вища панель - це спільне засідання Громадської ради міжнародних експертів і членів Кваліфікаційної комісії - 6 і 16 членів відповідно. Це для нас дає величезну гарантію того, що будь-які спроби людей, які мають або корупційне минуле, або сумнівну репутацію не потраплять до лав суддів Вищого антикорупційного суду", - пояснив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила поданий президентом закон про Вищий антикорупційний суд. Законом передбачено, що за ініціативою не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів вона спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді Антикорупційного суду.