В Одесі почалися судові слухання про трагічні події 2 травня

13:41, 27 листопада 2014
Політика
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На лаві підсудних - близько 20 проросійських активістів, включаючи двох громадян Російської Федерації, які були затримані правоохоронними органами в травні. 

REUTERS

В Одесі почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня, які призвели до загибелі 48 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить у Приморському районному суді, матеріали провадження розглядає колегія суддів під головуванням Анатолія Деруса.

Засідання почалося із запізненням, у залі засідань зібралося дуже багато людей, частина тих, хто прийшов, стоять, оскільки не вистачає місць.

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На лаві підсудних - близько 20 проросійських активістів, включаючи двох громадян Російської Федерації, які були затримані правоохоронними органами в травні. Наразі фігуранти судового розгляду - представники проросійської організацій: «Народна дружина», «Одеська дружина», «Православне козацтво» та ін.., які брали участь у заворушеннях в центрі міста. Матеріали щодо євромайданівців, затриманих за підозрою в участі у масових заворушеннях, виділено в окреме провадження. Аналогічно - всі матеріали щодо подій, які відбувалися на Куликовому полі і в одеському Будинку профспілок.

Частина присутніх фігурантів прибула до суду самостійно, оскільки перебувають під домашнім арештом. Прихильники підсудних періодично викрикують: «Молодці!».

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кілька активістів були відразу застрелені в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Загалом за медичною допомогою звернулося понад 200 постраждалих, загинуло 48 осіб.

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