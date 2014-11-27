У Раді почалися перші суперечки з приводу коаліції
У Верховній Раді 8-го скликання народні депутати сперечаються щодо коаліції.
Про це у Twitter написав народний депутат України від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко.
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"Перша суперечка - Яценюк вимагає, що в коаліцію входять тільки ті, хто подав кандидатури міністрів. Самопоміч проти. Я теж так вважаю", - написав він.
Перший спір - Яценюк вимагає, що в коаліцію входять тільки ті, хто подав кандидатури міністрів. Самопоміч проти. Я теж так вважаю.
- Leshchenko (@Leshchenkos) November 27, 2014
У той же час Лещенко додав: «Яценюк: європрактика - це коли всі члени коаліції подають міністрів. Це не так - у Голландії партія Вільдерса не має міністрів».
Яценюк: європрактика - це коли всі члени коаліції подають міністрів. Це не так - у Голландії партія Вільдерса не має міністрів
- Leshchenko (@Leshchenkos) November 27, 2014
Раніше збори коаліції, що відбуваються в сесійній залі парламенту, підтримали кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України, а кандидатуру Володимира Гройсмана - на посаду голови Верховної Ради.