У Раді почалися перші суперечки з приводу коаліції

Про це у Twitter написав народний депутат України від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко.

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"Перша суперечка - Яценюк вимагає, що в коаліцію входять тільки ті, хто подав кандидатури міністрів. Самопоміч проти. Я теж так вважаю", - написав він.

Перший спір - Яценюк вимагає, що в коаліцію входять тільки ті, хто подав кандидатури міністрів. Самопоміч проти. Я теж так вважаю. - Leshchenko (@Leshchenkos) November 27, 2014

У той же час Лещенко додав: «Яценюк: європрактика - це коли всі члени коаліції подають міністрів. Це не так - у Голландії партія Вільдерса не має міністрів».

Яценюк: європрактика - це коли всі члени коаліції подають міністрів. Це не так - у Голландії партія Вільдерса не має міністрів - Leshchenko (@Leshchenkos) November 27, 2014

Раніше збори коаліції, що відбуваються в сесійній залі парламенту, підтримали кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України, а кандидатуру Володимира Гройсмана - на посаду голови Верховної Ради.