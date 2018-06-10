Путін не відмовився від ідеї «Новоросії»: експерт розповів про цілі Москви в Азовському морі

Експерт констатував, що Азовське море зараз — "фактично російське озеро, і Чорне море, до речі, також".

Російська Федерація має величезну перевагу в Акваторії Чорного та Азовського морів, і відкидати сценарій можливої військової атаки на Україну у цій ситуації не можна.

Як повідомляє «Главред», таку думку висловив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ", експерт з питань Криму, головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко.

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За його словами, РФ переслідує в Азовському морі низку цілей, перша з яких вже здійснюється — блокування портів Бердянська та Маріуполя. Таким чином Росія блокує вагому частину українського експорту (продукція металургійної та гірничо-металургійної промисловості, зерно).

Експерт констатував, що Азовське море зараз — "фактично російське озеро, і Чорне море, до речі, теж".

"Це визначення належить не мені, а президенту Туреччини Ердогану. З'явилося воно в 2015 році під час кризи у відносинах Туреччини та Росії, пов'язаного з тим, що турецькі ППО збили російський штурмовик, що порушив повітряні кордони Туреччини", — зазначив аналітик.

"... ми не маємо права у цій ситуації відкидати сценарій можливої військової атаки, висадки десанту або сприяння тому, щоб незаконні збройні формування "ЛНР" та "ДНР" влаштовували провокації в тилу об'єднаного угруповання сил на сході України", — додав експерт.

За його словами, Кремль все ще розраховує на можливість дестабілізувати Україну.

"Ми не маємо права скидати з рахунків військовий сценарій. Більш того, Путін не відмовився від ідеї "Новоросії". Впевнений, що ми побачимо спроби знову реалізувати цю ідею, як мінімум, через рік, під час передвиборної кампанії в Україні, тобто перед виборами президента і парламенту", — зазначив Клименко.

"Ми побачимо, що в окремих округах від Одеси до Маріуполя перемагає "Партія регіонів" в її сьогоднішніх різних реінкарнаціях. Уявіть собі: проходять вибори, близько 50% отримує кандидат від ПР, особа з проросійськими поглядами, у зв`язку з цим виникають якісь вуличні конфлікти, з'являються люди у формі української армії, з'являється зброя, хтось у когось стріляє, проросійськи налаштовані сили починають кричати: "Путін. прийди!", а далі — самі знаєте, адже все це ми бачили в Криму", — підкреслив він.

Експерт також зазначив, що свої дії в Азовському морі Росія легітимізує за допомогою договору, який Україна свого часу була змушена укласти з РФ – Договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво і використання Азовського моря і Керченської протоки.

"Він був підписаний 24 грудня 2003 року президентом Кучмою (Леонід Кучма — Ред.) і президентом Путіним, а потім ратифікований Верховною Радою України і Державною Думою РФ 23 квітня 2004 року. Згідно з цим договором, Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами України і Російської Федерації", — підкреслив фахівець.

"У документі міститься теза про те, що розмежовуються води Азовського моря лінією державного кордону відповідно до угоди між сторонами. Але за більш ніж десять років, що діє цей договір, лінія кордону так і не була визначена, тому що Москва всіляко блокувала цей процес і не дала можливості прийти до згоди з цього питання. І така ж ситуація склалася щодо акваторії Керченської протоки", — констатував Клименко.

В результаті, згідно з другою статтею договору, військові кораблі під прапором України або Російської Федерації користуються в Азовському морі і Керченській протоці свободою судноплавства.

"... військові кораблі РФ, як і військові кораблі України, мають право до сих пір, незважаючи на окупацію Криму і на те, що РФ цинічно порушила цей договір, коли побудувала без згоди України Керченський міст, перебувати в будь-якій точці Азовського моря. Фактично сьогодні кордон України в Азовському морі проходить по лінії прибою", — уклав експерт.

Раніше Генерал Василь Богдан назвав мотиви провокацій росіян в Азовському морі. За його словами, ситуація в Азовському морі (російські кораблі проводять військові навчання в 16-ти кілометрах від українського узбережжя, росіяни затримують українські судна, - ред.) - це закономірні явища, спрямовані на подальший тиск на Україну.