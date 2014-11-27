У Раді зареєстрували проект постанови про вихід України з СНД

Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Зараз текст документа не опублікований. Його ініціаторами стали десять народних депутатів фракцій "Батьківщина", "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" та позафракційні.

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Раніше у Верховній Раді вже реєстрували проект постанови про вихід із СНД. Проте він так і не пройшов всі необхідні процедури розгляду в комітетах та не був проголосований.

Також, як повідомляв УНІАН, 19 березня тодішній секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій заявив, що Україна має намір почати процедуру виходу з СНД.