Екс-генпрокурор Грузії може стати заступником голови МВС України - ЗМІ

Про це стало відомо з джерел "Української правди".

Пропозицію щодо його кандидатури було внесено на засіданні фракції "БПП" президентом Петром Порошенком.

Кандидатура Адеішвілі ще обговорюється.

Адеішвілі закінчив юридичний факультет Тбіліського державного університету імені Івана Джавахішвілі (ТГУ), в 1999 році юридичний факультет Гронінгенского королівського університету.

У 1999-2003 роках був депутатом парламенту Грузії. Після "Революції троянд" в 2003 році посів місце міністра юстиції.

У 2004 році призначений міністром державної безпеки, а потім генеральним прокурором.

Червень 2004 - січень 2008 року - генеральний прокурор Грузії.

Січень - жовтень 2008 року - голова адміністрації президента Грузії.

2008-2012 - міністр юстиції Грузії.

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Як повідомлялося, під час засідання фракції "БПП" напередодні Петро Порошенко озвучив кандидатури по всіх міністерствах. Президентська партія звернулася до великої хедхантерської компанії, щоб та знайшла іноземних менеджерів на посади міністрів.

За інформацією "Української правди", координацією пошуку міністрів займався особисто голова адміністрації президента Борис Ложкін.