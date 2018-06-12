У Берліні відбулися довгоочікувані переговори щодо Донбасу: Клімкін розповів про "хороші новини"

"Нормандська четвірка" предметно обговорила миротворців для Донбасу та вперше торкнулася політичних в'язнів в РФ.

Глави зовнішньополітичних відомств країн "Нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) предметно обговорили питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше торкнулися питання звільнення українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються на території Російської Федерації.

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Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав на брифінгу після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Берліні.

Він нагадав, що зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" у Берліні відбулася після тривалої паузи, і цю зустріч можна охарактеризувати як "реальну дискусію".

"Хороша новина полягає у тому, що ми сьогодні знову зібралися після певної паузи, у тому, що у нас сьогодні була реальна дискусія з можливістю обговорити ряд питань", - заявив Клімкін.

"Друга хороша новина полягає, що у нас було реальне обговорення питань звільнення наших політичних в'язнів і заручників та формату миротворчої місії", - підкреслив глава МЗС.

"Це була дискусія (з питань), які ніколи не дискутувалися у "нормандському форматі". Ми ніколи не говорили про політичних в'язнів взагалі, не тільки заручників, ми ніколи предметно, щонайменше, не обговорювали миротворчу місію, щодо чіткого визначення в чому полягає різниця в наших позиціях", - заявив Клімкін.

"І в цьому сенсі, я вважаю, що це була корисна місія. В сенсі результату - нам потрібні подальші дискусії, і ми будемо сфокусовано заразом разом з нашими німецькими і французькими друзями їх проводити", - додав він.

У цьому зв'язку він наголосив, що глави МЗС "нормандського формату" домовилися продовжувати спільну роботу.

"Але щодо досягнення домовленості, ми домовилися, що будемо працювати далі, будемо працювати в різних форматах, в тому числі відбудеться зустріч на рівні політичних директорів, і потім ми будемо дивитися, чи буде потрібна ще одна міністерська зустріч", - наголосив Клімкін.