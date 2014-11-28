Клімкін: Весь цивілізований світ говорить одним голосом на підтримку України

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у аеропорту «Бориспіль» після прибуття канадської військової допомоги, передає кореспондент УНІАН.

«Ми відчуваємо, що ми не одні в боротьбі з російською агресією, що ми маємо справжніх друзів, маємо їхню солідарність, що ми не просто не байдужі світу, а що весь світ – США, Канада, ЄС, азійські країни, весь цивілізований світ говорить одним голосом на підтримку України», - заявив він.

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«Я дуже вдячний нашим канадським друзям за вже надану допомогу. Ми маємо зимовий одяг, обладнання, медикаменти, мобільний шпиталь, обладнання для розмінування, для тактичного зв’язку – все те, що саме зараз необхідне нам для того, щоб перемогти», - зазначив Клімкін.

«Я впевнений, що весь цивілізований світ, а Україна є частиною цього світу є єдиною і неподільною європейською країною, буде разом з нами», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до аеропорту «Бориспіль» прибув літак Повітряних сил Збройних сил Канади з першою партією вантажу військової допомоги для України.

26 листопада міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що Канада надасть Україні нелетальної військової підтримки ще на 11 млн канадських доларів.