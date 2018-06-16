Луценко відпочиває в Італії (фото)

Подорож генпрокурора триватиме три дні.

Генпрокурор Юрій Луценко цими вихідними відпочиває в італійському містечку Комо. Його сфотографували у черзі на фунікулер.

Як повідомляє ТаблоID, який має фото у своєму розпорядженні, родина Луценків поїхала з друзями на вихідні, щоби відзначити 30-ту річницю свого весілля.

Подружжя взяло відпустку лише на день - п'ятницю. Загалом подорож триватиме три дні разом із вікендом.

Нагадаємо, у січні Луценки відпочивали на Сейшелах, і це викликало скандал. Однак тоді генпрокурор запевняв, що відпустка була "без надмірностей" і за рахунок старшого сина.