Луценко відпочиває в Італії (фото)
15:57, 16 червня 2018Політика
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Подорож генпрокурора триватиме три дні.
Луценки відпочивають в італійському Комо / фото nv.ua
Генпрокурор Юрій Луценко цими вихідними відпочиває в італійському містечку Комо. Його сфотографували у черзі на фунікулер.
Як повідомляє ТаблоID, який має фото у своєму розпорядженні, родина Луценків поїхала з друзями на вихідні, щоби відзначити 30-ту річницю свого весілля.
Подружжя взяло відпустку лише на день - п'ятницю. Загалом подорож триватиме три дні разом із вікендом.
Нагадаємо, у січні Луценки відпочивали на Сейшелах, і це викликало скандал. Однак тоді генпрокурор запевняв, що відпустка була "без надмірностей" і за рахунок старшого сина.
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