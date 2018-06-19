Зрада: в одному з пабів на Запоріжжі помітили мапу з "російським" Кримом на розкладі матчів ЧС у країні-агресорі (фото)

Власник закладу відповів журналістам щодо мапи з "російським" Кримом.

В одному з популярних пабів Бердянська Запорізької області розклад матчів Чемпіонату світу з футболу роздрукували на карті Російської Федерації, де український Крим позначено як частину країни-агресора.

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Журналісти звернулися по коментарі до власника закладу, який виявився не в курсі ситуації, передає "Про Бердянськ".

Та згодом власник пабу надіслав наведене нижче фото з підписом "Это мой комментарий". "Чи можна вважати, що помилку виправлено і в пабі більше немає російських мап з Кримом, залишаємо на розсуд читачів", - додали журналісти.

Як повідомляв УНІАН, раніше британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом. Мапа з'явилася в номері, в якому були надруковані локації Чемпіонату світу з футболу.