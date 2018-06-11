"Кожен може помилитися": The Times вибачилася за карту з "російським" Кримом

Українські дипломати високо оцінили відповідь газети, зазначивши, що кожен може помилитися.

Після критики з боку посольства України в Сполученому Королівстві у зв'язку з публікацією карти стадіонів на чемпіонаті світу 2018 року в Криму, позначеної як частина Росії, The Times опублікувала офіційне вибачення.

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"Переважна більшість країн (включаючи Великобританію) не визнають анексію Росією в 2014 році українського Криму і засудили її як таку, що суперечить міжнародному праву. Приносимо вибачення за помилку", - йдеться в заяві The Times. - Ми просимо вибачення за помилку".

У свою чергу, українські дипломати високо оцінили відповідь газети. "Кожен може зробити помилку. Що важливо - визнати її і правильно виправити. Ми дуже цінуємо!", - йдеться в Твіттер українського посольства у Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, раніше британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом. Карта Росії з Кримом з'явилася в номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.